Guliana Rengifo se presentó en el especial del Día de la Madre de “En boca de todos”, el último 6 de mayo, y se tomó unos minutos para dirigirse a sus hijas, quienes la veían desde casa. La cantante se mostró bastante sensible al ver en pantalla una foto de sus engreídas y no pudo evitar llorar al recordar algunos errores que pudo cometer durante su etapa de madre inexperta. “Desde aquí quiero hablar con mis hijas y decirles: discúlpenme si he cometido algunos errores”. Asimismo, expresó lo difícil que ha sido para ella ser mamá soltera, pero que hace todo lo posible para que a sus hijas no les falta nada. “No somos perfectas como mamás, así que por favor discúlpenme. Yo las amo y todo lo que hago es por ustedes”. Video: América TV