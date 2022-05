Gian Marco protagonizó una extensa entrevista en el programa “Día D” y se refirió a las críticas, comentarios negativos e incluso a la controversia que se creó meses atrás por supuestos episodios en los que habría tratado mal a sus fans. El intérprete peruano aseguró que la gente se ha creado una concepción equivocada sobre él. “De mí pueden decir ‘n’ cosas y se han inventado muchas cosas también. Yo aprendí a no responder porque no tengo que hacerlo a una percepción de alguien a quien no conozco. Sinceramente, yo no creo que la gente me conozca”, expresó ante cámaras. Video: ATV.