El cantante Christian Domínguez pidió no creer información de perfiles engañosos. Aseguró que su familia se encuentra tranquila tras desmentir la publicación.

Christian Domínguez se pronunció para desmentir un supuesto ampay que estuvo divulgando en redes sociales. Aseguró que este tipo de acciones lo hacen “solo para vender”. Recalcó que no tomará acciones legales, pero aconsejó al público que no se deje engañar. “El día que salga un ampay real, no saldrá por redes sociales, sino por televisión”, dijo el cantante mostrándose enfadado ante esta publicación que apareció horas antes del Día de la madre. Video: América TV.