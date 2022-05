Andrea San Martín continúa sorprendiendo a sus seguidores de redes sociales luego de anunciar que se sometió a una operación para reducir peso. Esta vez, la influencer comunicó a su audiencia que decidió enlistarse en clases de maquillaje para pulir sus habilidades con las brochas. Por medio de estados en Instagram, la pareja de Sebastián Lizarzaburu evidenció su gran entusiasmo por haber aprendido algunos tips de maquillaje. “ Estoy estudiando clases de maquillaje para poder hacerme más profesional, además porque los que me siguen saben que no me gusta quedarme en una sola cosa. No me gusta perder mi tiempo , me gusta ser súper independiente. Uno tiene que ver por su familia, por sus responsabilidades”, contó la exconductora de TV. VIDEO: Instagram