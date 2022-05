¿Por qué Nataniel Sánchez no estará en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”?

Nataniel Sánchez brindó una entrevista para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde explicó por qué no formará parte de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Entre sus declaraciones, la actriz resaltó que tiene proyectos en España y que ya cumplió su ciclo en la serie de América TV. “Siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía (que) ya había cumplido su ciclo. La gente me pregunta: ‘Nataniel, ¿cómo no vas a estar?’. Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor (que recibo), es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’”. Video: YouTube