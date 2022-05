Jorge Benavides contó a sus televidentes una anécdota que vivió junto con su madre. Resaltó que ella fue la única persona que confió en su talento. Su padre, en un inicio, no estaba de acuerdo con que se convierta en artista. “Cuando tenía 10 años, soñaba con ser cantante y también participar del programa de Yola Polastri. Me enteré de que había una especie de casting. Mi papá me dijo que de ninguna manera, que sea ingeniero, o cualquier otra cosa, menos artista. (...) Mi mamá, al día siguiente, me llevó a la audición”, relató. “Si mi mamá no me hubiera llevado, no estaría aquí sentado frente a ustedes”, agregó. Video: ATV.