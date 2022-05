Perdió los papeles. Pese a que el reportero le pidió que no lo tocara, la pareja de Ale Fuller intentó acercarse a él en más de una ocasión.

Menudo rato el que pasaron Ale Fuller y su pareja Francesco Baldi al encontrarse con las cámaras de “Amor y fuego” mientras se retiraban del concierto de Rauw Alejandro el último 6 de mayo. Periodistas del programa de espectáculos se acercaron a la pareja para hacerles unas cuantas preguntas. Esto no habría sido del agrado del novio de la actriz, pues evidenció su disconformidad con uno de los reporteros que se aproximó a él. Ante la insistencia de los periodistas, Baldi se acercó a uno de los reporteros para frenar su cometido. “ No me toques, estoy trabajando. Todo bien, ella (Ale Fuller) sabe cómo es la chamba ”, increpó el comunicador también incómodo. En tanto, Fuller trataba de calmar los ánimos de su enamorado. VIDEO: Instagram