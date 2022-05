Yaco Eskenazi aprovecha cada ocasión para sorprender a Natalie Vértiz y el Día de la Madre no es la excepción. A un día de celebrarse el 8 de mayo, el conductor de televisión y sus dos menores hijos se enlazaron en vivo con el programa “Estás en todas” y agasajaron en vivo a la ex Miss Perú, agradeciéndole en televisión nacional por la labor que desempeña como mamá día a día. “Bendecido porque me haya elegido a mí para formar esta familia, lo que hace es para aplaudir, para admirar. Vi cómo se convirtió en mamá y cómo hizo esta criatura gigante y hermosa, que se llama Liam, y lo que hace ahora con Leo también es para aplaudir. Feliz día, mi amor, te amamos, te admiramos y somos fanáticos tuyos ”, expresó el ex chico reality. Video: América TV