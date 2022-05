La madre de Sergio Peña vivió un incómodo momento cuando le preguntaron por el romance que acaba de iniciar su hijo con la modelo Tepha Loza. Durante una entrevista en vivo en RPP, el periodista Fernando Carvallo le consultó a Claudia Flores “¿Todo es armonía en la relación con su nueva nuera, con la nueva compañera de su hijo?”. Al escuchar esto, la progenitora del futbolista evidenció su molestia y aclaró que no opinaría sobre la vida privada del mismo. “ Yo, de los temas personales de mi hijo, no hablo . Estoy en Estados Unidos por un tema personal y a mí me invitaron para hablar por el Día de la Madre”, sentenció. Video: RPP