Paul McCartney demuestra su apoyo a Johnny Depp durante concierto

El concierto que Paul McCartney brindó en Seattle (Washington, Estados Unidos) el 3 de mayo, como parte de su nueva gira llamada “Get back”, ha confirmado el apoyo del recordado vocalista y bajista de The Beatles a Johnny Depp respecto al juicio que este le entabló a su exesposa Amber Heard por difamación. Como se recuerda, la actriz de “Aquaman” asegura haber sido violentada física y sexualmente por el actor. Para su espectáculo, el cantante incorporó la canción “My Valentine” con un videoclip de fondo que muestra al protagonista de “Piratas del Caribe” tocando la guitarra y haciendo lenguaje de señas. Aunque McCartney no pronunció alguna palabra sobre el caso, el tema resultó elocuente por su letra: “I know that someday soon the sun is gonna shine” (“Sé que algún día pronto brillará el sol”), que ha sido interpretado en redes sociales como el deseo de que el fallo del tribunal sea favorable para Depp. Video: Instagram