Fresialinda se emociona al hablar de su sueño: “No pierdo las esperanzas de ser madre”

“El Reventonazo de la Chola” invitó el 7 de mayo a la cantante folclórica Fresialinda a la secuencia “Estrellas vs. Estrellados”. En la víspera del Día de la Madre, la intérprete de “No me caso” remarcó lo que significa la presencia de su progenitora en su vida. “Es la persona que me inculcó el folclore. Es el eje de mi vida. Yo le debo mucho y por ella sigo luchando, trabajando con tal de darle un bonito atardecer”, expresó. En esa línea, Ernesto Pimentel pregunto si le resultaba difícil hablar sobre la maternidad. “Pasé por muchas cosas. Algunas mujeres soñamos con tener un hijo por quien luchar, por quien trabajar. Pero no se pudo. Tal vez no es para mí. Yo ya me cansé de intentarlo, de luchar , pero todavía no pierdo las esperanzas”, manifestó la folclórica. Video: América TV