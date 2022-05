Andrés Hurtado se niega a comer plato de pallares: “Me da diablos azules”

¡Andrés Hurtado nunca deja de sorprender! En su programa del 7 de mayo, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” se negó a probar un plato de pallares con estofado de pollo, a pesar de que siempre hace gala de su gusto por la gastronomía peruana. “Hoy rompo la dieta y mira cómo estoy fitness“, dijo antes de la degustación. No obstante, no ocultó su sorpresa cuando la chef invitada le anunció cuál era el platillo. “Repite el plato, por favor. Soy alérgico a los pallares” , afirmó el conductor. “Todo el Perú lo sabe, pero al dueño del canal no le importa. Leonardo Bigott no les pasó una lista que soy alérgico a los pallares (?). Como los pallares y me da diablos azules. No sabes cuánto amo el estofado de pollo. Me muero por comer pallares, pero lamentablemente soy alérgico”, reiteró. Video: Panamericana