Todo comenzó cuando Andrés Hurtado se encontraba conversando con una seguidora de su programa. Luego de platicar durante algunos minutos con la televidente, la invitó a jugar el conocido desafío en el que el concursante se puede llevar algún premio. No obstante, al pararse de su lugar y comenzar a caminar por el estudio, notó que las cámaras estaban muy cerca a su rostro y muy a su estilo pidió que se alejaran un poco, pues no estaba cómodo. Fue ahí que el director del programa apareció en escena y el presentador aprovechó para bromear con él por el acercamiento de las cámaras. Aunque la concursante intentó ver el lado bueno de la situación diciendo que de cerca se aprecia mejor su rostro, el conductor no detuvo su “reclamo”. “Lo que pasa es que en este canal me agreden, yo estoy acá paradito, debo de conducir el programa y la cámara me la meten. Una vergüenza”, expresó mientras reía en vivo con el director del programa. Video: Panamericana TV