Durante la última edición de “Sábado con Andrés”, Andrés Hurtado recibió a los semifinalistas del certamen Mister Supranational Perú 2022. Desde el anuncio de esta visita, el polémico conductor de televisión empezó a bromear sobre por qué no se le ha considerado a él para el concurso. Con Jessica Newton y Varo Vargas como jueces, el presentador no dudó en subirse a la pasarela y demostrar las lujosas prendas que vestía. “Andrés Hurtado desfila en final de Mister Supranational Perú 2022: “Yo insisto con la corona. Miren esta pasarela”, dijo Andrés. Incluso, corrigió al locutor y aclaró que él “estaba usando Chanel y no Gucci”. Video: Panamericana Televisión.