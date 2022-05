Tepha Loza salió al frente para aclarar un comentario dicho anteriormente en “Esto es guerra”. En aquella edición, pidió viajar a Qatar para presenciar el partido del repechaje porque era la ‘cábala de la selección’. Al respecto, la joven explicó que no lo dijo de verdad. “Quiero aprovechar este momento para decir que fue una broma, surgió de una entrevista y les seguí el juego (...) Tranquilos, no me considero una ‘cábala’. Poco a poco”, dijo la hermana de Melissa Loza. Video: América TV.