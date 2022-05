Susan Cristán, más conocida en la farándula local como ‘La Puca’, reafirmó sus acusaciones en contra de su aún esposo, Pablo Ramírez. Durante la última edición de “Magaly tv, la firme”, la actriz cómica presentó las pruebas con las que puso una segunda denuncia en contra de su expareja. No obstante, el hombre habló con el mismo programa e intentó justificar las agresiones físicas que cometió en contra de Cristán. Si bien Ramírez admitió que tiene problemas de conducta, negó que quiso atentar en contra de la vida la celebridad: “En toda pareja, siempre hay discusiones. Yo no he amenazado de muerte a nadie. Hemos tenido mil discusiones”. Video: ATV.