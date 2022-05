María Pía Copello hizo oficial su retiro de “Esto es guerra”, entre lágrimas y muestras de cariño de sus compañeros. “Por eso, no quiero regresar. No me puedo quedar y es difícil, las despedidas son así. Cuando llegué fue una emoción increíble. Pero cuando me voy es una tristeza muy grande. Esta vez sí me voy muy triste. Es lo que me ha tocado, qué puedo hacer. No se imaginan el soporte que recibo todos los días en las redes y en todos lados. Gracias de verdad. Esto será un ‘hasta pronto’, quién sabe. De cuando en cuando, voy regresando. Gracias por la oportunidad. Gracias de corazón”, comentó la conductora. Lo que sorprendió de su discurso de despedida es que aseguró que le encantaría volver al reality para seguir conduciendo. Video: América TV.