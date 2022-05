Mario Irivarren habló sobre todo lo que viene diciendo Vania Bludau sobre la relación que ambos tuvieron, luego de que ella afirmara que fue maltratada físicamente por el ex chico reality. El ahora empresario admitió que pierde los papeles cuando se enoja; sin embargo, insiste que no ha ocurrido una agresión como tal. “No soy una mala persona, no soy maltrador. Pierdo el control de mis emociones e impulsos. Tengo un ‘tema’ con la ira cuando me estreso o molesto. Siento que le puede pasar a cualquiera”, comentó Irivarren. Video: Willax.