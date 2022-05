Vania Bludau volvió a referirse a la relación que tuvo con Mario Irivarren, a quien calificó de “prepotente y tosco”, y aseguró que dio su máximo esfuerzo por intentar sacar adelante el romance, aunque finalmente este no prosperó. “Lo que dijiste sobre el incidente con los policías que hubo en el sur, ¿(en ese momento) la relación ya no era a misma?”, preguntó la reportera de “Magaly TV, la firme”. Ante dicha interrogante, la modelo respondió “Sí, desde un inicio, creo que la he ‘remado’ bastante. Yo desde ese momento y hasta el último día he querido ayudar a Mario ”. Como se recuerda, días atrás Bludau se comunicó con “Amor y fuego” y confesó que se arrepentía de haber estado con el ex chico reality. Video: ATV