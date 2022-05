Mario Irivarren contó su versión de los hechos, luego de que Vania Bludau lo acusara de agredirla físicamente en más de un ocasión. El ex chico reality visitó el set de “Amor y fuego” para dar su testimonio; sin embargo, Gigi Mitre sorprendió al leer el mensaje que la modelo le había enviado en ese momento. En este texto, Vania negaba que las cosas fueran como las acababa de decir Mario. “Está mal lo que está diciendo. No me estaba gritando, me estaba insultando. Se lanzó a agarrarme del cuello e insultarme”, relató la presentadora en voz alta. Video: Willax.