Paula Arias estuvo presente en el programa “Amor y fuego” para dar a conocer qué relación tiene actualmente con Eduardo Rabanal. Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en cuestionar su accionar luego de que la salsera se presentara en varios medios de comunicación a negar rotundamente retomar su romance con el futbolista: “Decidimos de la mejor manera que siga con sus proyectos y yo con mi trabajo. Hemos terminado bien. Todo cambia, no tengo la misma intensidad. Me ha ayudado a cerrar un ciclo. Video: Willax TV.