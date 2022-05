“Amor y fuego” cuestionó a Pancho Rodríguez sobre la denuncia que realizó Belén Muñoz, madre de una de sus hijas, de no cumplir con la manutención de la niña. En su entrevista del 5 de mayo, el exintegrante de “Esto es guerra” intentó evitar tocar el tema, primero al señalar que no deseaba “hablar mal de la madre de su hija”. Rodrigo González y Gigi Mitre lo corrigieron y pidieron que solo confirme si pagaba o no la pensión. “No tengo que contarlo por televisión” , insistió el chileno. No obstante, ante la presión, terminó por afirmar: “Nunca he dejado de pagar”. Video: Willax