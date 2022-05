Pancho reapareció en “Amor y fuego” para dar más detalles sobre su situación migratoria. Desde enero del 2022 no pudo retornar a Perú y aseguró que un excongresista estaría impidiendo su retorno. Agregó que fue engañado por una mujer con quien salía. “Esta chica no me mandó a sacar; sino (que) a mí, al no decirme que salía con otra persona, me metió en ese problema. Porque esta persona se la agarro conmigo”, reveló el ex chico reality, quien afirmó tener pruebas. No obstante, se negó a mostrarlos. Video: Willax.