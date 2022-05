Liseth Guevara, excandidata al Miss Perú 2022, fue denunciada por acosar a un menor de edad

“Amor y fuego” reveló en su programa del 5 de mayo que Liseth Guevara, excandidata al Miss Perú 2022, tiene una denuncia por violación de la libertad personal y acoso a un menor de 15 años. Según el acta policial, la madre del menor señala que la modelo se creó varios perfiles falsos en Instagram para enviar mensajes con “insultos, improperios, amenazas y acoso” a su hijo provocándole “daño psicológico”. También dijo que la ex reina de belleza mantuvo una relación amorosa con su pareja. El caso estaría en proceso, por lo que algunos detalles se mantienen en reserva. No obstante, la denunciante aseguró que no le sorprende las otras acusaciones por robo y estafa que enfrenta la influencer. “Extraño no me parece y sí me mantengo (en la denuncia). La ley está en curso y se determinará lo que es correcto” , indicó para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Video: Willax