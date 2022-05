Mayra Goñi les contó a sus seguidores de Instagram que se colocó un chip rejuvenecedor y dio detalles sobre algunos de los cambios que ocurrirán en su cuerpo. “Tiene muchas ventajas. No sé si decirles, chicos, pero también te da apetito sexual. Ay, me muero, ahora cómo voy a estar. (Risas). Bueno, ya resolveremos ese tema en el camino ”, comentó. “No me duele absolutamente nada. Estoy feliz, ya quiero que pasen estas dos semanas para empezar a ver los resultados”, añadió. La actriz peruana precisó, además, que no se colocó el famoso ‘rejuvchip’ con la intención de lucir más joven, sino para intentar mantener su peso, pues baja el mismo con facilidad. Video: Instagram