Rodrigo González compartió imágenes previas a la entrevista en exclusiva con Mario Irivarren realizada el jueves 5 de mayo en “Amor y fuego”. El influencer lloró antes de aparecer en vivo para hacer un mea culpa sobre la agresión a su expareja Vania Bludau. “¿Qué es lo que te duele? ¿Esas lágrimas son de impotencia, de dolor?”, le preguntó la reportera. “¡Ay, yo no quería!”, respondió el exintegrante de “EEG”, parándose de forma abrupta. “Te estás quebrando porque creo que has callado mucho. Te pones una coraza”, insistió la periodista. Ya en el set junto a ‘Peluchin’ y Gigi Mitre, el modelo aseguró que su intención al asistir al espacio de Willax no era entrar “en ese tipo de detalles” y evitó responder si sentía que había perdido a Vania por su falta de control. Video: Willax.