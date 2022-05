Mario Irivarren se presentó en “Amor y fuego” para aclarar el comportamiento que tuvo con Vania Bludau y reveló que, gracias a su amistad con Christopher Gianotti, ha podido aceptar la situación y ver las cosas de una forma diferente: “Le agradezco porque ella sí, hasta el último día, me dijo: “Oye, anda con alguien a que vea por qué reaccionas así”. Yo hasta el último me cerré, estaba en negación. Luego me crucé con la persona adecuada. Es un gran amigo Christopher Gianotti, que me ha ayudado, me ha guiado en este proceso, me ha recomendado al experto adecuado, y que es un amigo con el que converso mucho. Me ayuda a ver las cosas de otra manera, me ayuda a ordenar mis ideas”. Video: Willax TV.