Mario Irivarren se presentó en “Amor y fuego” para aclarar los supuestos actos de violencia contra Vania Bludau y para detallar cómo sucedieron los hechos durante su relación. El modelo recordó que Magaly Medina relató la vez que él la cogió del cuello: “A mí no me gusta eso y por eso llevo terapia. Yo gritaba y Vania se fue. En ese interín yo he ido por atrás y le he apretado la nuca. En lugar de agarrarle el brazo, le apreté la parte de atrás del cuello y me di cuenta de que por ahí no es. Dije basta”. Video: Willax TV.