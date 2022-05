Jerry Rivera es el protagoniza de un nuevo viral que lo muestra echando de su concierto a un fanático. El artista de 48 años explicaba a su público asistente sobre un desperfecto con la electricidad. No obstante, luego se dirigió a una persona en concreto: “Yo lo que necesito es que tú, principalmente tú, pares de dar instrucciones porque aquí todo el mundo está participando de lo mismo y hay un problema técnico”. El cantante puertorriqueño no se detuvo ahí y le pidió que se fuera del lugar. “¿Cuánto pagaste por entrar aquí? No me importa de donde seas, tienes que respetar a la gente y si tú pagaste, estás molesto, yo te pago para que te vayas si te molesta mucho” , se le escucha decir en el clip difundido por el portal “Lo sé todo Colombia”, el 4 de mayo. Video: Instagram