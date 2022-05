“Esto es guerra” sufrirá cambios en los próximos días y uno de ellos será la ausencia permanente de María Pía Copello en la conducción. El último miércoles 4 de mayo, la ex animadora infantil explicó por qué decidió abandonar el reality de competencias. “Me encanta la televisión, me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar por ahora. Estoy contenta, porque me han permitido estar al menos un mes y medio. Pero así se dan las cosas”, dijo la figura de América Televisión que estará en pantallas hasta el viernes 6. Video: América TV.