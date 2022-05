Valeria Piazza congelará sus óvulos: “He decidido esperar un poco más para tener hijos”

Valeria Piazza le contó a Rebeca Escribens que decidió congelar sus óvulos para que en unos años pueda ser mamá. La ex Miss Perú estuvo en Europa junto a su esposo. Este 4 de mayo, regresó a “Más espectáculos” para seguir en la conducción. “Yo me quiero casar este año, pero te voy a contar algo: ‘He decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos’”, dijo la figura de América TV. “No sé si en dos o tres años me gustaría tener un hijito, pero he decidido que este año (congelaré mis óvulos). Es un tema tabú, que no se habla mucho, pero es lo mejor”, agregó. Video: América TV