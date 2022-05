Hijos de Javier Carmona se pronuncian tras polémica con Tula por la herencia de su padre

Después de que Tula Rodríguez negara estar intentando apropiarse del departamento que Javier Carmona compró para sus hijos mayores, Lucas y Tadeo Carmona se pronunciaron a través de una carta enviada a Magaly Medina. “ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello no solo se requiere voluntad, sino la razón suficiente para no caer en situaciones de enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos . Informamos que nuestro difunto padre contrajo matrimonio por separación de bienes con la señora Tula Rodríguez y por sucesión intestada inscrita en partida registral fueron declarados herederos legales en partes iguales tanto sus tres hijos como su cónyuge (...) Conforme lo establece el Código Procesal Civil, y para hacer efectiva la disposición de los bienes de la menor de edad, se requiere que su tutora proceda a los actos correspondientes”, refirieron los jóvenes, según lo leído por la conductora. Video: ATV