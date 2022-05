Magaly pide a Tula cumplir último deseo de Carmona: “Hay cosas morales que uno debe seguir”

Magaly Medina se dirigió a Tula Rodríguez para pedirle que entregue el departamento que Javier Carmona compró para sus dos hijos mayores, ya que el ex gerente de TV no pudo cederlo cuando estaba en vida. “Hay cosas morales y éticas que uno tiene que cumplir, por ejemplo, si tú has amado a un hombre y en vida él te ha dicho cuál es su voluntad, lo mínimo que se puede hacer es la voluntad de ese hombre por ese amor que le tenías, no hacerlo habla muy mal de ti”. Video: América TV