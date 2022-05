Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra “América hoy”. En los minutos iniciales de su programa del miércoles 4, la conductora de “Magaly TV, la firme” destacó la labor de su equipo de trabajo. “Acá empezamos a las 10 de la mañana armando una pauta” , afirmó. En ese sentido, señaló que la producción del programa de Ethel Pozo “hace un chisme barato”, al no tener creatividad. Según dijo, los productores de ese espacio solo darían la vuelta a los contenidos que ella saca el día anterior. “¿Para eso les pagan? ¿Para copiar mi programa?” . Como ejemplo puso la disputa legal de Tula Rodríguez con los hijos de Javier Carmona. “¡Esa es mi chamba! Agradézcanlo. ¿Por qué se irrogan un trabajo que no es suyo?” , reclamó. “Yo les marco la pauta del espectáculo”, afirmó. “Esta es una empresa de Gisela Valcárcel que le paga a su productor para que solamente me mire a mí todas las noches. Y todavía tienen la caradura de criticarme. Deberían besar el suelo que yo piso todas las tontas que tienen de conductoras”, manifestó la presentadora. Video: ATV