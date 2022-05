En la edición de este martes 3 de mayo, Tula Rodríguez aprovechó los primeros minutos de “En boca de todos” para responderle a Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró en el programa de Magaly Medina que la exbailarina internó al recordado productor de TV en una casa de reposo. Ante estas declaraciones, Tula desmintió dicha versión y aseguró que cuidó de su esposo durante su enfermedad y reveló, con la voz entrecortada, que falleció en sus brazos. “Yo tenía que velar por él sola, 24 horas, donde tuve que contratar a alguien para que venga a vivir conmigo para que me pueda ayudar, porque él tenía necesidades y requerimientos muy altos, por su condición (...) Lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos, lo he acompañado hasta su último suspiro”. Video: América TV