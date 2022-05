Tula Rodríguez dio inicio a su programa de espectáculos con un extenso mensaje para Paola Visso, primera esposa de Javier Carmona, quien dijo que la conductora habría abandonado al exgerente durante sus últimos momentos de vida. Estas declaraciones no fueron del total agrado de la presentadora y salió al frente a defender a su familia, pues se ha visto afectada con estas duras acusaciones. Asimismo, mencionó que su hija Valentina ha sido la más dañada tras escuchar estos comentarios e hizo un pedido especial a Magaly Medina por darle pantalla a la exesposa del fallecido empresario. “Magaly, por favor, para. No tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer (...) Creo que tenemos que ser conscientes a quién le estamos dando pantalla, tú sabes a quién me refiero”, dijo. Video: América TV