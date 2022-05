Tula Rodríguez se mostró completamente indignada debido a que Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, la acusó de intentar quedarse con un inmueble que habría adquirido el fallecido gerente de televisión para sus dos hijos mayores. “Se dio una información completamente falsa que altera la tranquilidad de mi casa, de mi hogar, principalmente de mi hija. Lamentablemente soy portada de los diarios por algo que yo no busqué, donde me dejan completamente mal parada ... En el programa de Magaly Medina hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar, o me estoy quedando, con propiedades que no me corresponden. De las dos propiedades, yo no tengo posesión, no vivo ahí, eso está manejándose exactamente igual a que cuando mi esposo partió. Son dos propiedades cuya posesión la tienen sus hijos, donde ellos están viviendo... Se está hablando de que yo estoy pidiendo el 50% de la propiedad y eso es falso ”, señaló la presentadora. Video: América TV