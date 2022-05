Luego de que la exesposa de Javier Carmona, Paola Bisso, asegurara que Tula Rodríguez pretende quedarse con gran parte de la herencia que dejó el empresario, la presentadora explicó que ella no tiene nada material de su fallecido esposo, pero aclaró que es su hija de 13 años quien la recibió. “Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso. Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, dijo en su programa “En boca de todos”. Video: América Tv.