¡En el mejor momento de su vida! Tepha Loza está muy emocionada tras anunciar su relación con Sergio Peña. La integrante de EEG contó que está viviendo un buen inicio en su romance, a pesar de que este sea a distancia; por ello, la integrante de “Esto es guerra” comentó sobre su situación actual con el futbolista y cómo hacen para mantener viva la llama del amor: “Es saber manejarlo, nada más. Él tiene mi apoyo, tiene una carrera que cuidar y quiero que siga así. No quiero que lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen súper limpia”, mencionó la modelo, quien aseguró que no dejará que los comentarios malintencionados empañen la linda etapa que está viviendo. Video: América TV