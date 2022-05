Magaly Medina no dudó en contestarle a Tula Rodríguez, quien le pidió que deje de hablar sobre la problemática situación en la que se enfrenta con los hijos mayores de Javier Carmona. La ‘Urraca’ dijo sobre este discurso de la presentadora de América TV: “Me ha dedicado un cuarto de su programa a mí. No nos conocemos. Yo soy intermediaria de gente que lo necesitamos. Ella me pide que yo pare, pero yo creo que los hijos mayores de Carmona están pidiéndote algo con lo que tú no cumples hace mucho tiempo. (...) No cumples con las órdenes del juez, lloras y te victimizas. Hay mucha gente que no cree lo que dices. Voy desmentir todo lo que has dicho”. Video: ATV.