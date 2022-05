Luciana Fuster cansada de que sigan comparándola con Flavia: “Yo no vivo la vida del resto”

Luciana Fuster y Patricio Parodi viven plenamente su romance, pues acaban de regresar de un viaje por Colombia. La pareja ha acaparado los titulares de distintos medios de comunicación al hacer público que ya se dicen “te amo”. No obstante, el último viaje de Flavia Laos y Austin Palao coincidió con el de ellos, motivo por el que empezaron las comparaciones en redes sociales. Pese a esto, la chica reality no hace caso a los comentarios negativos y aclaró que no está pendiente de las vida de los demás y que prefiere enfocarse en lo que hace ella. “¿Por qué molestan, por qué estaría pendiente de la vida de alguien más? Yo subo lo que quiero subir en el momento en el que me provoque subirlo(...) Las cosas más bonitas son las que nacen cuando te provoca hacerlas. Vivo mi vida, yo no vivo la vida del resto, y tampoco veo la vida del resto”, expresó. Video: América TV