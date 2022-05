El español Fabio Agostini mencionó que se lleva muy bien con su compañera de reality, pero que no tienen ningún vínculo amoroso, pese a las recientes especulaciones.

Fabio Agostini ha sido recientemente vinculado con Gabriela Herrera luego de que se les viera pasar mucho tiempo juntos desde su ingreso a “Esto es guerra”. Pese a que en más de una oportunidad han afirmado que solo son amigos, los chicos reality siguen dando de qué hablar dentro y fuera de cámaras. Esta vez, fue Michelle Soifer la que delató al español al decir en la última edición de EEG que el ‘guerrero’ no rinde como antes en la competencia, pues estaría bajo distracción debido a su aparente romance. No obstante, el modelo salió a desmentir estos comentarios y aclaró que él sigue soltero y solo mantiene un vínculo amical con Gabriela. “Yo no estoy enamorado de nadie, Gabriela es una chica que solo está en mi equipo (...) Nos llevamos muy bien, tenemos buen rollo”, comentó. Video: América TV