Flavia asegura que se lleva bien con la madre del ‘Pato’: “Para lo que necesite, ahí voy a estar”

Flavia Laos y Austin Palao visitaron el set de “Amor y fuego” para hablar sobre el vínculo amoroso que han formado en los últimos meses. No obstante, los presentadores, ‘Peluchín’ y Gigi, aprovecharon la oportunidad para hablar de la vida privada de la modelo, pues no ha visitado el programa anteriormente a comparación del ex chico reality. En ese momento, le preguntaron sobre la cercanía que mantiene con la mamá de su expareja, Patricio Parodi, a lo que ella respondió que se siguen llevando bien. “De hecho, sí. Para lo que necesite Vero, ahí voy a estar. No frecuentamos como antes, pero de vez en cuando le doy like a sus fotos y ella a las mías”, comentó, para que seguidamente la conductora diga: “Pero no es que salen como antes”. Ante esto, la joven actriz aclaró que prefiere no frecuentar con la señora para evitar problemas. “No, prefiero evitar porque de ahí salen esas cosas de ampay y se puede malinterpretar”, explicó. Video: Wilax TV