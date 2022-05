María Pía volvió a la conducción de “EEG” luego de ausentarse varios días

¡Está de vuelta! María Pía Copello sorprendió a todos al reaparecer como conductora de “Esto es guerra” luego de estar más de una semana ausente. La exanimadora infantil hizo su gran entrada al programa mientras su compañera Johanna San Miguel se quejaba por tener que liderar ambos equipos. “Yo no puedo más, yo soy guerrera y en mi contrato está que debo defender a los guerreros”, estaba comentando la presentadora cuando fue interrumpida por María Pía: “Por fin llegué”. Esto provocó la emoción de los combatientes, pero no fue del total agrado de la ‘Chata’, quien no dudó en mostrar su fastidio de forma sarcástica. “¿De verdad? o sea llegó mi pesadilla, ¿tu sabes lo feliz que estaba’”, expresó. Video: América TV