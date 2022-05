Magaly Medina recordó la vez que se quitó su prenda íntima en televisión y generó muchas críticas. La conductora visitó “JB en ATV”, espacio donde habló de algunas anécdotas durante su carrera y contó qué pasó tras el hecho. “Tenía doble calzón, ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que no tenía calzón. Tenía un hilo dental y me lo bajé, pero no fue el verdadero”, comentó entre risas. Además, a modo de broma, dijo: “Aunque, normalmente, ando sin calzón... en mi casa, quise decir”, añadió la comunicadora. Video: ATV.