Andrés Hurtado no soportó más y expresó su incomodidad con el equipo de producción de “Sábados con Andrés”, en especial con su camarógrafo, quien puso su rostro en primer plano en las pantallas de televisión. “Está la gente de Azteca acá, por favor, un poquito de respeto. A los camarógrafos, a los directores que me meten la cámara a la cara”, dijo la figura de Panamericana. “Por eso siempre digo: ‘Ojalá que se largue todo mi equipo de producción’. Quisieran que yo me muera”, añadió. Sin embargo, se habría tratado de una broma exagerada del actor cómico. Video: Panamericana.