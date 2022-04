Verónica Linares y Federico Salazar rechazan comer pan con chicharrón de cortesía y desatan risas

Verónica Linares ha incursionado como youtuber con su canal “La Linares”, donde comparte con sus seguidores parte de su vida más allá de las pantallas. En su último video, tuvo como invitado a su compañero de conducción, Federico Salazar, en el noticiero “América noticias”, a quien invitó a desayunar a una chicharronería. Al final de la conversación, se percataron de que el dueño no les quiso cobrar el consumo; sin embargo, los periodistas se incomodaron. “Qué roche. Caleta, para que no crean, no es canje ni nada” , comentó, entre risas, Linares. Video: Verónica Linares/ YouTube