Christian Domínguez y Pamela Franco estuvieron juntos en una entrevista con “Estás en todas” y conversaron sobre su relación y los mayores atractivos del cumbiambero, tanto físicos como de personalidad. Él sorprendió al revelar cuál de sus cualidades físicas atrajo a Pamela Franco: “Ella me dice que siempre le cautivó que era buen padre, y en la parte física: el trasero”, cuestión que la líder de Puro Sentimiento confirmó, al recalcar que sí le atrajeron “sus pompis”. Finalmente, el cantante reveló haber utilizado peptonas para su derrier: “Me puse peptonas a los 18 o 20 años. Es proteína. Me dijeron: ‘ponte’, y yo me puse”. Video: América TV.