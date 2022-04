Pamela Franco llamó ‘explotador’ a Christian Domínguez durante una entrevista para “Estás en todas”. La cantante de cumbia reveló que el motivo por el cual siempre discuten está relacionado al trabajo que ambos comparten. Contó que en varias ocasiones ha sentido que él no la trata como su pareja, sino como a una trabajadora de su empresa. “Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como su trabajadora”, expresó. Video: América TV