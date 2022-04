Pamela Franco afirma tener la contraseña de Christian, pero asegura: “No me gasto revisando”

Pamela Franco y Christian Domínguez protagonizaron una divertida entrevista en “Estás en todas” y la cantante sorprendió al demostrar en vivo que tiene acceso completo al celular de su pareja. Sin embargo, la también bailarina precisó que no suele revisar las conversaciones del intérprete de La gran orquesta internacional. “Sí, la sé, pero la verdad yo no me gasto revisando. Cuando uno hace algo no necesitas revisar, así no más se te viene (la información)”. Segundos después, Franco desbloqueó el teléfono y demostró frente a cámaras sus palabras. Video: América TV.